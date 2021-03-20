تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من الحشيش وبندقية خرطوش فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة بمنوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الازرق رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل وبحوزته 100قطعة حشيش وبندقية خرطوش ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز منوف بمديرية أمن المنوفية،من ضبط عاطل وبحوزتة 100قطعة حشيش وبندقية خرطوش ، تم تحرير محضرا بالواقعة،وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية،قد تلقى إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية ،يفيد من قيام احد الاشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة،بقرية زاوية رزين بدائرة مركز منوف.

على الفور قرر اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية،واللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية،من تشكيل فريق بحث جنائي،برئاسة المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف ،والرائد مصطفى البش معاون اول مباحث مركز منوف ، والنقيب إبراهيم الطويل معاون المباحث وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم ، وبحوزتة 100قطعة ، حشيش وبندقية خرطوش وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة مركز منوف وسلاح أبيض مطواة ،تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.