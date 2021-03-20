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بشرى لمليون مواطن.. الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى لـ 6 قرى بالشرقية

السبت، 20 مارس 2021 08:18 م
بشرى لمليون مواطن.. الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى لـ 6 قرى بالشرقية المهندس محب سالم
كتب عبد الحليم سالم

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انتهت إحدى شركات قطاع الأعمال من تسليم أعمال مشروعات الصرف الصحى بـ 6 قرى من قرى محافظة الشرقية مع استكمال بقية المشروعات في عدد منها، مما يوفر خدمة الصرف الصحى لنحو مليون مواطن محرومين من خدمات الصرف الصحى بمحافظة الشرقية.

وكشف المهندس محب سالم، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه تم تسليم مشروع الصرف الصحى لقرية النخاس بالزقازيق بقيمة 20.8 مليون جنيه، كما تم تسليم مشروع الصرف الصحى لعرب الفدان مركز أبو حماد بقيمة 9.2 مليون جنيه .

أضاف محب سالم لأ" اليوم السابع"، إنه تم تسليم مشروع الصرف الصحى لتجمع البحاير بالقنايات، بمحافظة الشرقية بتكلفة 17.2 مليون جنيه، لافتا إنه جارى استكمال مشروع الصرف الصحى لقرية منية سلمنت مركز بلبيس بـ3.4 مليون جنيه.

من جانبه كشف المهندس راضى عبد العزيز، رئيس القطاعات للشئون الفنية للتنفيذ والمشرف على أعمال الطرق والكباري بالشركة، إنه تم تسليم مشروع الصرف الصحى لقرية العراقى مركز أبو حماد بتكلفة 15.4 مليون جنيه، لافتا انه يجرى استكمال مشروع الصرف الصحى لقرية كفر أبو حاكم مركز الزقازيق بتكلفة 10 ملايين جنيه.

أوضح راضى عبد العزيز أن هناك حرص كبير من الشركة على استكمال كافة المشروعات المتعثرة، بجانب المضى قدما فى تنبذ مشروعات حياة كريمة التي حصلت عليها الشركة .

 


شركة المقاولات المصرية

القابضة للتشييد

صرف صحى الشرقية

راضى عبد العزيز

محب سالم

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