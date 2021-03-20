اليوم السابع
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السبت، 20 مارس 2021 10:41 م
خالد صلاح
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انقطاع المياه عن عدة مناطق فى دمياط لمدة 12 ساعات الاثنين القادم

السبت، 20 مارس 2021 10:29 م
انقطاع المياه عن عدة مناطق فى دمياط لمدة 12 ساعات الاثنين القادم انقطاع المياه
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن قطع المياه عن مركز كفر سعد وقرية السنانية وكذلك ضعف مياه بمركز ومدينة كفر البطيخ ومدينة راس البر وذلك اعتبارا من الساعة 9صباح الاثنين الموافق 22/3/ 2021 والذى من المتوقع أن تستغرق الأعمال قرابة 12 ساعة وذلك لإجراء أعمال مد الخطوط المتعارضة المرحلة الثانية ( 1200 لتر / ث ) لمحطة مياه كفر سليمان ومحطة مياه السوالم.

وأهابت الشركة بالمواطنين الكرام وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما تقوم بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى يمكن الإتصال بالخط الساخن 125.


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