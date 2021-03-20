انطلاق مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم بجوائز تبلغ 23 مليون جنيه

كتب لؤى على

انطلقت اليوم السبت ، التصفيات النهائية لمسابقة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم لهذا العام 2020 / 2021 م، بالمناطق الأزهرية وتعد مسابقة فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لحفظ القرآن الكريم، مسابقة سنوية كبرى تقيمها إدارة شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، على جميع المستويات، لطلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر الشريف ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم التابعة للأزهر الشريف والأهلية الخاضعة الإشراف الأزهر، وذلك بمجموع جوائز تصل لـ 23 مليون جنيه .

وتعقد المسابقة على مرحلتين، الأولى لطلاب المكاتب الأهلية، والثانية لطلاب المعاهد الأزهرية وطلاب جامعة الأزهر، وتقوم كل مسابقة منهما أيضا على مرحلتين، الأولى عقد بالمنطقة، حيث يتم اختبار الحفظة المتقدمين للمسابقة بواسطة لجان من داخل المنطقة، ثم يرشح الحاصلون على نسبة لا تقل عن 80% فى هذا الاختبار للمرحلة الثانية، وهى مرحلة اختبار التصفية النهائية .

أما المرحلة الثانية فتعقد بمقر المنطقة، وتقوم الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بندب أعضاء اللجان من خارج المناطق، لاختبار الطلاب الذين اجتازوا المرحلة الأولى، وصرف جوائز للطلاب الحاصلين على 90%، وفقا للمستوى الذى تقدم إليه، والدرجة التى حصل عليها لاختبار التصفية النهائية، كما يتم صرف مكافأة لمحفظى القرآن بالمكاتب الأهلية أيضا تقدر بنصف قيمة الجائزة التى يحصل عليها الطالب .

ويحق لطلاب المعاهد الأزهرية المقيدين بالمراحل التعليمية المختلفة بها سواء من المصريين أو الوافدين، ما عدا طلاب معاهد القراءات، إضافة لطلاب جامعة الأزهر المصريين أو الوافدين، ما عدا طلاب كلية علوم القرآن الكريم، ويشترط على الطلاب المقيدين بالمكاتب الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم الخاضعة لإشراف الأزهر بألا تزيد أعمارهم على 15 عام بشرط عدم قيدهم بالمعاهد الأزهرية، وأيضا الطلاب الذين لم يسبق لهم الحصول على جائزة فى مسابقات نفس المستوى المتقدم إليه الطالب .

وتتكون المسابقة من ثلاث مستويات، الأول فى حفظ القرآن الكريم كاملا 30 جزء، الثانى فى حفظ 20 جزءا من القرآن الكريم، الثالث فى حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، ويحق لطلاب المكاتب الأهلية وطلاب المرحلة الابتدائية الأزهرية الاشتراك فى المستويات الثلاثة، أما طلاب الإعدادية الأزهرية فيحق لهم الاشتراك فى مستويين، أما طلاب المرحلة الثانوية والجامعة فيحق لهم الاشتراك فى المستوى الأول فقط، ولا يحق للطلاب الاشتراك فى أكثر من مستوى فى العام الواحد، ويحق لهم الاشتراك فى المستوى الأعلى فى الأعوام اللاحقة .

ووفقا للأيام التى تم تحديدها لكل منطقة أزهرية، وقد تم تحديد يومى السبت والأحد لمناطق جنوب سيناء والسويس وبورسعيد، ومن الاثنين 22 مارس وحتى الخميس 25 مارس لمنطقة شمال سيناء، ومن الاثنين 22 مارس حتی الجمعة 26 مارس لمنطقتى دمياط والإسماعيلية، ومن يوم السبت 20 مارس وحتى الجمعة 26 مارس أيضا لمنطقتى قنا والإسكندرية، ومن السبت 20 مارس وحتى الأربعاء 24مارس لمناطق أسوان وكفر الشيخ والقاهرة، ومن يوم السبت 20مارس وحتى السبت 3 أبريل لمنطقتى الأقصر والشرقية، ومن يوم السبت المقبل وحتى الأحد 4 أبريل المنطقة الدقهلية، ومن السبت 20 مارس وحتى الاثنين 5 أبريل منطقة سوهاج، ومن يوم السبت 20 مارس وحتی الثلاثاء 6 أبريل لمنطقة أسيوط، ومن يوم السبت 20 مارس وحتى الأربعاء 7 أبريل لمنطقتى الغربية والقليوبية، ومن يوم السبت 20 مارس وحتى الخميس 8 أبريل مناطق البحيرة والفيوم والمنوفية والمنيا والجيزة وبنى سويف، ومن يوم السبت 10 أبريل وحتى يوم الخميس 10 أبريل منطقة الوادى الجديد، ومن يوم الأحد 4 أبريل وحتى يوم الأربعاء 7 أبريل لمنطقة البحر الأحمر .

على أن يتم تسليم نتائج التصفيات مجمعة من كل منطقة لإدارة شئون القرآن الكريم برئاسة القطاع المخصص لها، ويراعى اختبار طلاب جامعة الأزهر التابعين للمنطقة فى كشوف منفصلة، ويتم تسليمها للإدارة العامة أثناء تسليم النتائج، وقد تم إقرار العمل يوم الجمعة فى الأوقات المحددة.