اليوم العالمي لصحة الفم.. كيف يتسبب التبغ فى الإصابة بسرطان الفم؟

كتب - محمود جلال

سرطان الفم من أهم أنواع مرض السرطان المنتشرة في العالم، ويأتي استهلاك التبغ والتدخين كأحد الأسباب الجذرية لسرطان الفم، وبمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم نتعرف على كيف يمكن أن يتسبب استهلاك التبغ في الإصابة بسرطان الفم، بحسب موقع "only my health".

اليوم العالمي لصحة الفم.. العلاقة بين التدخين وسرطان الفم

يعتبر التبغ أحد الأسباب الرئيسية لسرطان تجويف الفم والرئتين، كما ثبت تورطه في السرطانات التي تحدث في الحلق والمثانة وعنق الرحم والكلى، يحتوي التبغ على عدد لا يحصى من المواد الكيميائية، وكثير منها من المواد المسببة للسرطان.

كيف يتم التعرف على السرطان في الفم

يمكن ملاحظة السرطانات في تجويف الفم في البداية على النحو التالي: بقعة بيضاء أو حمراء لا تلتئم، وقرحة لا تلتئم، وظهور تورم يزداد حجمه، ونزيف غير عادي من الأنف أو تجويف الفم، وبحة في الصوت، يمكن أن يظهر أيضًا كمنطقة صلبة موضعية، صعوبة في التنفس، وصعوبة في البلع وفتح الفم، وألم لا يهدأ، وتورم في الغدد الليمفاوية في منطقة الرأس والرقبة.



سرطان الفم

تأثير التبغ على صحة الأسنان

يؤدي التدخين إلى تراجع اللثة وكشف بنية جذر السن، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسوس الأسنان أو تسوسها في جذر السن، وتحتوي منتجات التبغ في السجائر الإلكترونية على العديد من المحليات، مما يسبب تسوس الجذور وحساسية وألم في الأسنان.



تأثير التبغ على صحة الأسنان

استخدام التبغ وعلاج الأسنان

إذا استمر الأفراد في استخدام منتجات التبغ أثناء أو بعد علاج الأسنان، يؤخر التبغ عملية التئام الجروح ويمكن أن يؤثر على نتائج العلاج في حالات إزالة الأسنان أو خلعها أو جراحة اللثة، زرع الأسنان هو نوع من العلاج حيث يتم وضع دبوس معدني داخل العظم في الفم، حيث يتم وضع سن اصطناعي فوقه، سيتأثر نجاح زراعة الأسنان بشدة لدى الأفراد الذين يستمرون في التدخين أو استخدام التبغ أثناء وبعد علاج الزرع.



التبغ وعلاج الأسنان

كما يرتبط تعاطي التبغ أيضا بفقدان الشهية، مما قد يضر بالصحة العامة للفرد، عندما يخضع المرضى لخلع الأسنان والعمليات الجراحية والزرع في تجويف الفم، يمكن أن يتأثر شفاء هؤلاء المرضى بشدة بسبب ما يصاحب ذلك من تعاطي التبغ.