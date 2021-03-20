العدل تشغل وحدتين لإصدار الشهادات عن بُعد بشمال وجنوب القاهرة الأسبوع الجارى

كتب إبراهيم قاسم

تطلق وزارة العدل، نهاية الأسبوع الجاري، خدمة إصدار شهادات المحاكم الذكية عن بعد عبر وحدات الصراف الآلي، من خلال تشغيل وحدتين ذكيتن بمحكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين، ضمن المرحلة الأولى من مشرع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية "ماكينة صرف" ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.



فيما تستهدف المرحلة الثانية من هذا المشروع استخراج كافة أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية بدلا من قصرها على شهادات معينة، ومنها الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس.



وأكدت وزارة العدل، أن المشروع يُنفذ بالتعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وأنها ستقوم بتوزيع الوحدات الذكية على عدد من الأماكن وليست المحاكم فقط ومنها الوزارات، والمراكز التجارية، وغيرها، والذي يأتي ضمن خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.



وتتنوع الشهادات المطلوبة من المحاكم، حيث تتضمن شهادات من الجدول لتحديد الموقف القانوني فى قضايا الجنح أو الجنايات وشهادات من التنفيذ لبيان إرسال بيانات الحكم الغيابي لوحدة تنفيذ قسم الشرطة التابع للمتهم، ولم يعلن المتهم بتاريخ التقرير بالمعارضة، وشهادة بعدم الإفلاس، وشهادة فض منازعات، وشهادة من سجلات قلم البروتستو، وشهادة من جدول محكمة الأسرة، وشهادة بعدم حصول استئناف، وشهادة من الجدول المدنى، وشهادة من جدول الجنح المستأنفة.