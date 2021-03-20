الصحة الفلسطينية: الحالة الوبائية في بلادنا لا تزال خطيرة

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، "إن الحالة الوبائية في فلسطين لا تزال خطرة، وتشهد انتشارا واسعا لفيروس كورونا".

ودعا المتحدث في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أبناء فلسطين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل استمرار ارتفاع الإصابات، وارتفاع نسب الإشغال بشكل كبير في المستشفيات.

وحول انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا، قال "إن الحملة تنطلق غدا من رام الله، وستكون في كافة المحافظات، وتشمل الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية، والخاصة، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة، ومن هم فوق 75 عاما كمرحلة أولى".

وأشار إلى أن لجنة كورونا في الوزارة ستجتمع اليوم، وسترفع توصياتها للجنة الطوارئ العليا حول الوضع الوبائي في فلسطين.