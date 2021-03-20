اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مارس 2021 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وتحديد 3 طرق بديلة..

السكة الحديد تغلق مزلقان النيل خط ميت غمر الزقازيق 4 أيام لأعمال التطوير

السبت، 20 مارس 2021 02:29 م
السكة الحديد تغلق مزلقان النيل خط ميت غمر الزقازيق 4 أيام لأعمال التطوير تطوير مزلقانات - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السكة الحديد بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، عن غلق مزلقان النيل بالكم 29/375 خط ميت غمر الزقازيق لمدة 4 أيام، وتبدأ عملية الغلق من ليلة السبت، وذلك لأعمال تجديد وإحلال سكك الطوليات بخط ميت غمر الزقازيق.

ولفتت السكة الحديد فى بيان لها، إلى أن المزلقانات البديلة للعبور هي مزلقان الرياح التوفيقي بالكم 27/700 ، والكوبري العلوي للسيارات أعلاه ومزلقان البراميل بالكم 27/500، وذلك أثناء غلق المزلقان على أن تعود الحركة بعد الانتهاء من هذه الأعمال.
 
وعلى الجانب الآخر طالب مجلس مدينة ميت غمر، من المواطنين اتخاذ اللازم من الالتزام بالتعليمات، واستخدام الطرق البديلة المشار إليها، حتي تستمر حركة المرور فى سهولة ويسر.
 
 

 


الدقهليه

سكك حديد الدقهليه

غلق مزلقان ميت غمر

خط ميت غمر الزقازيق

غلق مزلقان النيل

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة