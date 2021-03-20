السكة الحديد تغلق مزلقان النيل خط ميت غمر الزقازيق 4 أيام لأعمال التطوير

ولفتت السكة الحديد فى بيان لها، إلى أن المزلقانات البديلة للعبور هي مزلقان الرياح التوفيقي بالكم 27/700 ، والكوبري العلوي للسيارات أعلاه ومزلقان البراميل بالكم 27/500، وذلك أثناء غلق المزلقان على أن تعود الحركة بعد الانتهاء من هذه الأعمال.

وعلى الجانب الآخر طالب مجلس مدينة ميت غمر، من المواطنين اتخاذ اللازم من الالتزام بالتعليمات، واستخدام الطرق البديلة المشار إليها، حتي تستمر حركة المرور فى سهولة ويسر.