"الزراعة" تخفض تذكرة دخول حديقة الأورمان غدًا احتفالاً بعيد الأم

تنظم حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، احتفالية غدا الأحد بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، على هامش معرض زهور الربيع، بالتنسيق بين الركن الإعلامى وعدد من الشركات العارضة بالمعرض.

وتفتح الحديقة أبوابها أمام أمهات مصر، احتفالا بهذه المناسبة، فى هذا اليوم بسعر مخفض لتذكرة الدخول قيمته جنيهين فقط بدلا من 5 جنيهات.

وتشمل الاحتفالية التى ينظمها الركن الاعلامي، ممثلا فى مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامى للوزارة، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي، فقرات فنية متنوعة، من الساعة 2 وحتى 5 مساء، فضلا عن توزيع جوائز عينية بنظام السحب والقرعة العلنية، فى نهاية الحفل، يقدمها قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، وعدد من الشركات العارضة بالمعرض، والتى تقدم باقة من الورود والزهور ونباتات الزينة القيمة.



وقرر عدد من الشركات العارضة بالمعرض، خصومات على عدد من منتجاتها، ومعروضاتها، للأمهات، احتفالا بهذه المناسبة، بنسبة متفاوتة.



وشددت اللجنة المنظمة للاحتفال بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، السابق الإعلان عنها للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتجنب التكدس والازدحام، والالتزام بالإجراءات التنظيمية للحفل.