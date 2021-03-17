اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 04:28 م
خالد صلاح
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معرض الزهور بالأورمان أقدم معرض زهور بالمنطقة العربية.. إنفوجراف

الأربعاء، 17 مارس 2021 03:16 م
معرض الزهور بالأورمان أقدم معرض زهور بالمنطقة العربية.. إنفوجراف معرض الزهور بحديقة الأورمان

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تشهد حديقة الأورمان بالجيزة، فعاليات معرض زهور الربيع الـ88 وسط اتباع الإجراءات الاحترازية التى شدد على تنفيذها السيد القصير، وزير الزراعة، ويشارك فيه أكثر من 200 عارض.
 
ويعد معرض الزهور، ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وتقدم وزارة الزراعة كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.
 
ويقام المعرض داخل حديقة الأورمان التى تعتبر من أكبر الحدائق النباتية فى العالم، والمقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 نوع نباتات. 
 
 
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معرض الزهور
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معرض الزهور
 
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معرض الزهور
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معرض الزهور
 
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معرض الزهور 

 


معرض الزهور

حديقة الأورمان

أكبر حديقة نباتية

وزير الزراعة

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