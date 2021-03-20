اليوم السابع
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الحكومة تنفى رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب

السبت، 20 مارس 2021 11:56 ص
الحكومة تنفى رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء  عن رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات .
 
 
 

الرواتب والمعاشات

أسعار السلع

رفع أسعار السلع

زيادة المعاشات

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