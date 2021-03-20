الحكومة تنفى رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات .
الحكومة تنفى رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتبالسبت، 20 مارس 2021 11:56 ص
مجلس الوزراء - أرشيفية
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