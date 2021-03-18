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الحكومة تتابع مشروع تطوير جزيرة الوراق وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى مخطط عليها

الخميس، 18 مارس 2021 10:28 ص
الحكومة تتابع مشروع تطوير جزيرة الوراق وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى مخطط عليها المجتمعات العمرانية
كتب: أحمد حسن

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عقدت الحكومة، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى جديد ومخطط على أراضى جزيرة الوراق "مدينة الوراق الجديدة"، يتبع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموقف التنفيذى للعمارات السكنية الجارى تنفيذها.
 
وأكدت الحكومة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهدف لتطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى حديث، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمرانى للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها.
 
وأشارت ، إلى أن مدينة الوراق الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

جزيره الوراق

هيئه المجتمعات العمرانيه

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