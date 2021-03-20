الجارديان: تحذيرات من انهيار صفقة "بريكست" بسبب تدهور العلاقات مع بروكسل

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن إحدى لجان مجلس اللوردات ، حذرت من أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه في ديسمبر معرض للخطر بسبب انهيار العلاقات مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبى ، وبحسب ما ذكرت الجريدة ، إن لجنة الاتحاد الأوروبي ، أكدت أن التهديد بعدم وجود صفقة ما زال قائماً" ، حيث يرفض البرلمان الأوروبي الآن تحديد موعد للتصويت على اتفاقية التجارة

وقال رئيس اللجنة ، اللورد كينول ، إن هناك "ضوضاء" صادرة من الاتحاد الأوروبي مفادها أنه قد يؤخر التصديق إلى ما بعد الموعد المحدد في 30 أبريل ، مما يخاطر بتصعيد إضافي للخلاف بشأن الصفقة الموقعة قبل أقل من ثلاثة أشهر.

ونوهت الصحيفة ، الى أن تحذيرات الأقران تأتي في تقرير سيتم نشره لاحقا بعد أيام قليلة من قيام بروكسل بإجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة ، واتهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش وزير الخارجية ، دومينيك راب ، بإظهار "سوء فهم تام" من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بينما خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ، فإن الصفقة التجارية لا تعمل إلا بسبب إجراء طارئ من جانب الاتحاد الأوروبي ، مع مصادقة البرلمان الأوروبي بحلول 30 أبريل لجعلها ملزمة قانونًا بشكل دائم.

وبينما لا يتوقع أحد أن يتم تمزيق الصفقة ، يقول أقرانهم ، بمن فيهم المستشار السابق لورد لامونت ومستشار الأمن القومي السابق لورد ريكيتس ، إن الخلافات حول أيرلندا الشمالية "تعكس وتضاعف انهيارًا أوسع للثقة بين حكومة المملكة المتحدة و الاتحاد الأوروبي".

حذرت لجنة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2017 من أنه من الصعب تصور نتيجة أسوأ للمملكة المتحدة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بدون صفقة". لذلك نشعر بالقلق من أن التطورات الأخيرة قوضت الثقة لدرجة أن احتمال "عدم وجود صفقة" - بعبارة أخرى ، الفشل في التصديق على اتفاقية التجارة والتعاون (TCA) - قد عادت إلى الظهور الآن "، كما يقول التقرير.