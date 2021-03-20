التعليم: كتب الترم الثانى لصفوف النقل مع الطلاب منذ الأسبوع الأول للدراسة

كتب محمود طه حسين





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي وكذلك مواعيد الاختبارات. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كتب الفصل الدراسي الثاني جميعها مع الطلاب منذ الأيام الأولى من بدء الفصل الدراسي الثاني، خاصة الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادى، مؤكدة أن كتب الصفوف الأولى وصلت أيضا إلى المدارس والطلاب، أما فى المرحلة الثانوية يعتمد الطلاب على المنصات وبنك المعرفة فى تحصيل دروسهم.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي وكذلك مواعيد الاختبارات.

مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021.

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021.

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021.

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل.

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021.

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021.

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021.

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021.

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021.

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021.

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021.

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021.