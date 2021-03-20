التعليم تتيح الاستعلام عن أرقام جلوس امتحانات "أبناؤنا فى الخارج"

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" ، حيث يمكن للطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والحصول على رقم جلوسه.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الصفوف الدراسية (من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي) وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات أو دمج)، التى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج في المواعيد المحددة في الجدول لكل مادة، مشيرة إلى أن الطالب سيقوم بطباعتها والإجابة عليها في المنزل، حيث أنها بنظام الكتاب المفتوح open book وتدوين (الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة - الصف الدراسي) على كل ورقة إجابة لكل مادة، ويتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة.

وأكدت أن الطالب الذى يتخلف عن تقديم الامتحانات في المواعيد المقررة سيكون له دور ثاني.