اليوم السابع
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البيت الأبيض يؤكد إقالة 5 موظفين بسبب تعاطى الماريجوانا

السبت، 20 مارس 2021 08:06 ص
البيت الأبيض يؤكد إقالة 5 موظفين بسبب تعاطى الماريجوانا البيت الأبيض
وكالات

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قال البيت الأبيض إنه أقال خمسة موظفين بسبب تعاطي الماريجوانا ، حتى بعد الإعلان عن سياسة أكثر تساهلا تجاه الاستخدام السابق لهذا المخدر قبل بضعة أسابيع.

ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي تغريدة تؤكد فصل الموظفين الخمسة بعد أن ذكرت صحيفة ديلي بيست أنه تم وقف عشرات الموظفين عن العمل أو طُلب منهم الاستقالة أو وضعهم في برنامج عمل عن بعد بسبب استخدام الماريجوانا في الماضى.

وقالت ساكي على تويتر "أعلنا قبل بضعة أسابيع أن البيت الأبيض قد عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريجوانا في الماضي لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من العمل في البيت الأبيض.

"وخلاصة القول هي إن من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم ، لم يعد خمسة أشخاص ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض يعملون نتيجة لهذه السياسة ".

 


امريكا

البيت الابيض

ماريجوانا

وقف موظفين فى البيت الابيض

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