وأشار البيان إلى أن العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، مضيفا أن قوة من هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة.