اليوم السابع
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الأم المثالية فى قنا: لم أتوقع الفوز.. وأشكر الرئيس السيسي على دعم المرأة

السبت، 20 مارس 2021 02:11 م
الأم المثالية فى قنا: لم أتوقع الفوز.. وأشكر الرئيس السيسي على دعم المرأة سميرة محمود جاد الكريم الأم المثالية فى قنا
قنا صابر سعيد

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أعلنت وزارة التضامن، اليوم السبت، عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية وكذلك الأم المثالية على الجمهورية. 

وأعلنت وزارة التضامن عن فوز سميرة محمود جاد الكريم، بالأم المثالية على مستوى محافظة قنا، وذلك تقديرا لمجهودها على مدار السنوات الماضية وتربية أبنائها لحصولهم على مؤهلات عليا، رغم وفاة زوجها في حادث أتوبيس. 

وقالت سميرة محمود جاد الكريم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنها تشعر بالسعادة بعد فوزها أما مثالية على مستوى محافظة قنا، لافتة أنها لم تكن تتوقع الفوز على مستوى المحافظة.

وقدمت سميرة، الشكر لوزارة التضامن والرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالمرأة وتكريمها ولاختيارها أم مثالية على مستوى محافظة قنا. 

 

 

 


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