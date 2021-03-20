الأم المثالية بالمنوفية.. "روحية" رحلة عطاء لخدمة 3 أبناء من ذوى الهمم

المنوفية - محمد فتحى

قال محمد عبد الكريم رضوان مهندس فنون تطبيقية نجل السيدة روحية الحاصلة على لقب الأم المثالية لذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة المنوفية: "أنا سعيد جدا بفوز والدتى بجائزة الأم المثالية وهذا جزاء لأم أفنت حياتها كلها من أجل خدمة 3 من أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة أكبرهم 40 عامًا الآن وأصغرهم 27 عامًا، وهم سامى عبدالكريم رضوان، وأحمد، وعلى، وربينا فى منزل بسيط بقرية منشأة السادات التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية".

وأضاف "محمد" : " أن والدتى روحية محروس، طيلة حياتها صابرة على مصاعب الحياة بعد أن تركها زوجها لتكون الأم والأب لأسرة غير عادية، مشيرا إلى أن حياتها اليومية تنام مبكرا عقب أداء صلاة العشاء، وتحافظ على أداء الصلوات الخمس والسنن، وتستيقظ من النوم لأداء صلاة الفجر يوميا حتى يستيقظ أبناؤها من النوم وإعداد الطعام لهم، وتتابعهم لأن إذا خرج واحد منهم لا يعرف أن يعود إلى البيت إلا بعد بحثى عنه فدائما أحرص على متابعتهم، بالإضافة إلى غسيل ملابسهم، وإعداد الطعام لهم.

وأنهى محمد حديثه لليوم السابع: "ربتنى والدتى حتى أتممت تعليمى كاملا حتى حصلت على كلية الفنون التطبيقية، والحمد لله أعمل مهندسا وأساعدها فى تربية أشقائى".