إنقاذ 12 مشردا بشوارع الدقهلية والمحافظ يوجه بحملة للقضاء على الظاهرة.. صور

الدقهلية

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومن خلال فريق التدخل السريع في المديرية، بتنفيذ حملة للقضاء على ظاهرة التشرد والتسول، وذلك بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، ومندوبي دار بداية جديدة لإيواء المشردين في المنصورة، بهدف مكافحة التشرد وتوفير حياة كريمة من حيث المأكل والمشرب والمأوى لهذه الفئات.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، فقد شملت الحملة اليوم السبت المرور بشوارع مدينة المنصورة ومنطقة سندوب والتى أسفرت عن إنقاذ عدد من المشردين من حياة الشارع بلغت 12 حالة تم التعامل معها من خلال فريق التدخل السريع، وتم نقل حالتين منهم الى دار جمعية بداية جديدة بالمنصورة، كما تم نقل وايؤاء 6 اطفال ونقلهم لدور رعاية مناسبة لتوفير الرعاية الكاملة لهم.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف تنفيذ هذه الحملات بنطاق مراكز ومدن واحياء وقري المحافظة وذلك للعمل المستمر والجاد على مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية والعمل علي توفير الحياة الكريمة لهذه الحالات من خلال دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي والمنتشرة بمراكز المحافظة مؤكدا على ضرورة دعم ومساندة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية في هذا الشأن.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتوفير حياة كريمة له.