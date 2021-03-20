اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مارس 2021 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 122.34 مليون والوفيات مليونان و828303

السبت، 20 مارس 2021 12:29 م
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 122.34 مليون والوفيات مليونان و828303 كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن ما يزيد على 122.34 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و828303.
 
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
   
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:    
 
الدول والمناطق    إجمالي الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة
 
الولايات المتحدة  541219               29778530
 البرازيل          290314               11871390
 الهند             159558               11555284
 روسيا             221534               4437938
 المملكة المتحدة   126027               4285684
  فرنسا            91705                4181607
 إيطاليا           104241               3332418
 إسبانيا           72910                3212332
 تركيا             29864                2971633
 ألمانيا           74456                2636484
                      
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:   
    
 الدول وترتيبها       عدد الوفيات           عدد الإصابات
 
العراق          13937               ‭‭‭‭‭‭‭   784716
 
الأردن         5701                  521461                           
 
المغرب        8755                  491019
 
الإمارات     1428                  436625
 
لبنان         5664                  434322
 
السعودية    6596                  384271
                          

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا العالمية

كورونا في العالم

اخبار كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 120 مليونا والوفيات مليونان و782765

الإثنين، 15 مارس 2021 08:23 م

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 118.8 مليون شخص.. والوفيات 2 مليون و760135

السبت، 13 مارس 2021 08:00 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. اندلاع حريق فى مبنى سكنى مكون من 8 طوابق بمدينة أنابا جنوب روسيا.. كوريا الجنوبية تعلق التعاون الدفاعى لميانمار.. وإصابات كورونا عالميا تتجاوز 118.37 مليون

الجمعة، 12 مارس 2021 12:05 م

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 118.37 مليون والوفيات مليونان و750965

الجمعة، 12 مارس 2021 01:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة