إصابات كورونا العالمية تتجاوز 122.34 مليون والوفيات مليونان و828303

رويترز

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن ما يزيد على 122.34 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و828303.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 541219 29778530

البرازيل 290314 11871390

الهند 159558 11555284

روسيا 221534 4437938

المملكة المتحدة 126027 4285684

فرنسا 91705 4181607

إيطاليا 104241 3332418

إسبانيا 72910 3212332

تركيا 29864 2971633

ألمانيا 74456 2636484

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

العراق 13937 ‭‭‭‭‭‭‭ 784716

الأردن 5701 521461

المغرب 8755 491019

الإمارات 1428 436625

لبنان 5664 434322

السعودية 6596 384271