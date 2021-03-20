أمن الجيزة يضبط المتهم بقتل مُدرسة داخل مسكنها بحدائق أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف غموض مقتل مُدرسة داخل مسكنها بحدائق أكتوبر، حيث تبين أنه سائق بإحدى شركات توصيل المواطنين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر، بلاغا يفيد العثور على جثة مدرسة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث بإشراف العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة المجني عليها.

وكشفت التحريات المكثفة للرائد طارق مدحت رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، هوية المتهم بارتكاب الجريمة، وتبين أنه سائق سيارة تابعة لشركة لتوصيل المواطنين، وراء قتل الضحية.

وعلى الفور تم إعداد كمين له، وتمكن من القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العقيد محمد ربيع مفتش المباحث الجنائية، بقتل المجني عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطر اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، وتم إحالة القاتل إلى النيابة المختصة للتحقيق.