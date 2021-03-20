اليوم السابع
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أمطار تجبر سلطات أستراليا على إجلاء مواطنين.. وتحذير من فيضان الساحل الشرقى

السبت، 20 مارس 2021 08:00 ص
أمطار تجبر سلطات أستراليا على إجلاء مواطنين.. وتحذير من فيضان الساحل الشرقى فيضان - أرشيفية
وكالات

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اجتاحت أمطار غزيرة الساحل الشرقي لأستراليا اليوم السبت مجبرة السلطات على إصدار العديد من أوامر الإجلاء وتوجيه دعوات للناس في سيدني بالبقاء في منازلهم وسط الفيضانات التي قد تهدد حياتهم.

وشهد معظم ساحل ولاية نيو ساوث ويلز ، التي تضم نحو ثلث سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة ، بالفعل هطول أمطار قياسية خلال شهر مارس آذار مع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة لبقية عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية طرقا غمرتها المياه في أنحاء الولاية ، ومياها غمرت منازل حتى النوافذ وفيضان أنهار.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي إلى فيضانات تهدد حياة الناس وسط رياح مدمرة تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة.

 


أمطار غزيرة

الساحل الشرقى لأستراليا

فيضانات فى استراليا

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