اليوم السابع
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أمريكية تعتدى على سائق أجرة وتعطس فى وجهه لمطالبتها بارتداء الكمامة.. فيديو

السبت، 20 مارس 2021 05:01 م
أمريكية تعتدى على سائق أجرة وتعطس فى وجهه لمطالبتها بارتداء الكمامة.. فيديو الاعتداء على سائق السيارة
كتب محمد تهامى زكى

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تسيطر حالة الجدل والغضب المثارة بسبب واقعة اعتداء فتيات أمريكيات على سائق سيارة تابع لشركة نقل ركاب خاصة، على منصات مواقع التواصل الاجتماعى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتتصدر الواقعة التى شهدت تعدى على السائق وعطس إحدى الفتيات فى وجهه التريندات فى أمريكا، وحديث المواطنين الغاضبين من تلك الواقعة.

 

 

 

وتعود الواقعة التى حدث منذ عدة أيام سابقة، لمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، حينما رصدت كاميرا مراقبة داخل السيارة، اعتداء ثلاث فتيات على سائق السيارة "سوبهاكار خادكا"، البالغ من العمر 32 عاما، بعد مشادة نشبت بين الجانبين بعد أن رفضن ارتداء الكمامة.

الاعتداء على سائق السيارة
الاعتداء على سائق السيارة

 

وأظهر مقطع الفيديو، الذى تداوله رواد تويتر وتناقلته بعض المواقع الإخبارية الأمريكية، منها شبكة cnn ، وفوكس نيوز، وديلى نيوز، نشوب مشادة كلامية بين السائق وثلاث راكبات، رفضن ارتداء الكمامات كما هو مفروض فى خدمة النقل، وتطور الخلاف إلى مضايقة السائق من قبلهن، وصولًا إلى نزع إحدى الفتيات الكمامة من على وجه السائق، ومحاولة خطف هاتفه المحمول، فيما بدأت اثنتين منهن بالسعال فى وجهه.

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من جانبها، ألقت شرطة سان فرانسيسكو، القبض على فتاتين من الفتيات الثلاث، هما أرنا كيمياى، وماليزيا كينج، اللتان تبلغان من العمر 24 عاما، مشيرة إلى أن الفتاة التى سعلت فى وجه السائق، نزعت كمامتها أيضا وادعت إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد – 19".

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وفى بيان صادر عن إدارة شرطة سان فرانسيسكو، أكد اعتقال الفتاة كينج، بتهمة الاعتداء بمادة كيماوية حارقة والضرب والتآمر وانتهاك قانون الصحة والسلامة، فيما قالت شركة النقل العالمية، إنها قررت منع الفتيات الثلاث من خدمتها.

 


سان فرانسيسكو

شرطة سان فرانسيسكو

الاعتداء على سائق سيارة

فيروس كورونا المستجد

كورونا نيوز

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