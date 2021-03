أمريكية تعتدى على سائق أجرة وتعطس فى وجهه لمطالبتها بارتداء الكمامة.. فيديو

تسيطر حالة الجدل والغضب المثارة بسبب واقعة اعتداء فتيات أمريكيات على سائق سيارة تابع لشركة نقل ركاب خاصة، على منصات مواقع التواصل الاجتماعى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتتصدر الواقعة التى شهدت تعدى على السائق وعطس إحدى الفتيات فى وجهه التريندات فى أمريكا، وحديث المواطنين الغاضبين من تلك الواقعة.

⚠️ 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗨𝗔𝗚𝗘 ⚠️ Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone.



He’s taking a few days off.



SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw