اليوم السابع
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السبت، 20 مارس 2021 12:01 ص
خالد صلاح
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أمريكا تعتزم إقراض المكسيك وكندا 4 ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا

السبت، 20 مارس 2021 12:00 ص
أمريكا تعتزم إقراض المكسيك وكندا 4 ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا لقاح _صورة أرشيفية
واشنطن أ ش أ

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أعلن جيف زينتس منسق الاستجابة لفيروس (كورونا) فى البيت الأبيض بالولايات المتحدة، رسمياً عن أن واشنطن سوف تبعث بحوالى 4 ملايين جرعة من لقاحات استرازينيكا المضادة لكورونا إلى المسكيك وكندا.

وأوضح زينتس -حسبما نقلت شبكة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية- أن الولايات المتحدة سوف "تُقرِض" البلدين 4 ملايين جرعة من اللقاحات فى الوقت الذى تنتظر فيه موافقة رسمية على استعماله محلياً.

كانت شبكة "سى إن إن" قد ذكرت فى وقت سابق أن المكسيك ستتلقى ما يقرب من 2.5 مليون جرعة وكندا 1.5 مليون أخرى.

 


أمريكا

المكسيك

كندا

لقاح استرازينيكا

كورونا

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