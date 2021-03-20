اليوم السابع
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أسوشيتيد برس: إغلاق منتجع ترامب فى فلوريدا جزئيا بدافع الحذر بعد تفشى كورونا

السبت، 20 مارس 2021 09:36 ص
أسوشيتيد برس: إغلاق منتجع ترامب فى فلوريدا جزئيا بدافع الحذر بعد تفشى كورونا دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت وكالة "الاسوشيتيد برس" الأمريكية إن نادي "مارا لاجو" فى بالم بيتش التابع للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب أغلق جزئيًا بسبب تفشي كورونا. وأكد العديد من الأشخاص المطلعين على الوضع، بما في ذلك أحد أعضاء النادي، الإغلاق الجزئي.

 

وقال مصدر مطلع على عمليات النادي إن بعض العمال خضعوا للحجر الصحي "بدافع من الحذر الشديد" ، وتم إغلاق "قسم من النادي" لفترة وجيزة ، بحسب رويترز.

 

وأكد موظف استقبال في نادي "مارا لاجو" النبأ ، قائلا إنه مغلق حتى إشعار آخر ، لكنه رفض التعليق أكثر.

 

قال شخص مطلع على عمليات النادي إنه بدافع الحذر الشديد ، أغلق النادي قسمًا جزئيًا "لفترة قصيرة من الوقت" ووضع بعض العاملين فيه في الحجر الصحي. تحدث الناس بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين لمناقشة الوضع.

 

ولم يتضح على الفور مدى تفشي المرض أو أى أجزاء من النادي تم إغلاقها أو كيفية تأثيرها على الأسرة الأولى السابقة.

 

انتقل الرئيس السابق إلى مار إيه لاجو بعد مغادرته واشنطن في يناير ، وأمضى أسابيع منذ تركه البيت الأبيض فى لعب الجولف ، وتناول الطعام مع الأصدقاء ، والاجتماع بقادة الحزب الجمهوري ، والتخطيط لمستقبله السياسي بينما يفكر في الترشح مرة أخرى في عام 2024.

 

ولم يرد ممثلو ترامب على الفور على طلبات "الأسوشيتيد برس" للتعليق.

 

وتم نقل ترامب إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا في الخريف الماضي وتم تطعيمه منذ ذلك الحين ضد الفيروس. كما ثبتت إصابة زوجته ميلانيا وابنه بارون.

 

 

 


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