أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-3-2021

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 764 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، وسط تذبذب أسعار الذهب عالمياً فى التعاملات الفورية.

وسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 655 جنيها للجرام فى التداولات، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 873 جنيها للجرام وسجل الجنيه الذهب 6112 جنيها وأخيرا اونصة الذهب تسجل متوسط سعر 1732 دولار سعر التعاملات الفورية.

وكان الذهب شهد ارتفاع كبير على المستوى العالمي إذ سجلت الأونصة صعود بقيمة 20 دولار تقريباً صباح أمس، بسبب إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي أنه سيبقى على أسعار الفائدة دون تغير حتى عام 2023 لكن الذهب عاود الهبوط تقريبا بنفس القيمة عند 1728 دولارا، بسبب تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالى الأمريكى والذى أكد فيها اقتراب التعافى الاقتصادى مع تنفيذ خطة التحفيز واتجاه الوظائف الارتفاع وكذلك مؤشرات النمو، ثم تحركت الأونصة اليوم إلى 1732 دولار.

وتتجاهل الأسواق حتى هذه اللحظة، توقعات ارتفاع التضخم المرتقب فى الولايات المتحدة الأمريكية مع ضخ 1.9 ترليون دولار كحزمة تحفيز للاقتصاد والتي تقضي بدعم الولايات الأمريكية ب350 مليار دولار بجانب منح المتضررين من كورونا 1400 دولار.

أسعار الذهب فى مصر تتغير بشكل يومى وبصورة لحظية، وقد يتساءل البعض عن كيفية توجيه أسعار الذهب فى مصر، وبمعنى أدق من يحدد سعر الذهب في مصر بشكل يومى ومن يحكم حركة الأسعار والتى تشهد تغيرات دائمة ومستمرة.

سعر الذهب فى مصر يخضع لعدد كبير من المؤثرات أهمها الدولار وسعر الأونصة والنفط والتضخم العالمى والقرارات الاقتصادية فى الاقتصاديات الكبرى.