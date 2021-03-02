92% غير قادرين على التسجيل للحصول على لقاح كورونا فى الهند

كتب - محمود جلال

أعلنت السلطات الصحية الهندية أن 8% فقط من المواطنين الهنود سجلوا طلبات الحصول على لقاحات كورونا بعد فتح تطبيق Co-WIN الجديد للتسجيل، مما يعنى أن نحو 92 % لم يتمكنوا من التعامل مع هذا التطبيق الذى يستخدم لمراقبة توصيل لقاح فيروس كورونا في الهند وفقا لما نشر بموقع thehealthsite . أوضحت السلطات من خلال استطلاع أنه كان على كبار السن وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا والذين يعانون من أمراض مصاحبة التسجيل الذاتي عبر البوابة أو التطبيق أمس الاثنين .



92% غير قادرين على التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا من

وفقًا للتقارير، فإن 8 % فقط تمكنوا من تسجيل بيانتهم للحصول على موعد لقاح فيروس كورونا على تطبيق Co-WIN تم الكشف عن هذا من خلال مسح الدوائر المحلية، طرح السؤال الأول في الاستطلاع على المواطنين، كيف قمت أنت أو أسرتك بالتسجيل في موقع / تطبيق Co-WIN للحصول على لقاح كورونا؟، وقال 13 % إنهم فشلوا في الوصول إلى الموقع / التطبيق، وقال 50 % لم ينجح التسجيل، وقال 29 % نجح التسجيل ولكن لم تظهر المواعيد.

وذكر 8 % فقط من المواطنين أنهم تمكنوا من حجز المواعيد بنجاح على التطبيق.

أشارت الردود الإجمالية للمواطنين في الاستطلاع إلى أن 92 % من المواطنين واجهوا مشاكل مع موقع أو تطبيق Co-WIN للتسجيل للاستفادة من اللقاح، في اليوم الأول من الجولة الثانية لحملة التطعيم التي بدأت أمس الاثنين.

جدير بالذكر أن نتائج الاستطلاع أشارت إلى أن 64٪ من المواطنين مستعدون لتلقي التطعيم سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، هذا يعني أنه في أعقاب 45 يومًا منذ بدء حملة التلقيح، ارتفعت نسبة المواطنين الراغبين في أخذ اللقاح من 38 % إلى 64 % ، وأصبح 36 % فقط من المواطنين يترددون الآن في تناوله.

وكان آخر استطلاع عن اللقاحات الذي أجرته الدوائر الصحية في 19 فبراير الماضي ، أشار إلى أن 50٪ من المواطنين ما زالوا مترددين في تلقي لقاح فيروس كورونا على الفور، في خضم انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت نسبة المترددين أول مارس 36 % ، بمعنى أن هناك وعى بضرورة تلقى اللقاح لتخفيض إصابات ووفيات كورونا.