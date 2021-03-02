80 شركة تشارك بفعاليات الدورة الـ15 لمعرض القاهرة الدولي للجلود 11 مارس

كتب إسلام سعيد

تنطلق فعاليات الدورة الـ15 لمعرض القاهرة الدولي للجلود، الذي تنظمه غرفة صناعة الجلود ، خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس الجاري في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة 80 شركة مصرية من قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج.

قال جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود إن المعرض من أهم المعارض المتخصصة في صناعة وتجارة الجلود في الشرق الأوسط، ويهدف لزيادة التكامل بين الصناعات الجلدية في مصر وزيادة صادرات القطاع.

وأضاف أن الغرفة حرصت على استمرار إقامة المعرض في هذا التوقيت لتنشيط صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية والتصدي لحالة الكساد الموجودة في السوق حاليا مشيرا إلى أنه سيشارك في معرض القاهرة الدولي للجلود مستوردين من عدد من الدول العربية منها العراق والإمارات والأردن والسعودية وخاصة بعد قرار السعودية بوقف استيراد المنتجات التركية مما يعد فرصة للمنتجات المصرية للتواجد بقوة في السوق السعودي.

وأوضح السمالوطي أن الغرفة تتماشى مع استراتيجية القيادة السياسية بالتواجد بقوة في السوق الافريقي لذلك تم دعوة مستوردين من كينيا ورواندا وأوغندا للمشاركة في المعرض.

وأضاف السمالوطي أنه سيتم إقامة ندوات على هامش المعرض للتعريف بصناعة الجلود المصرية وفرص نموها والتحديات التي تواجهها .

قال طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود إن من أحد أهداف المعرض تنشيط الصادرات للدول الافريقية والعربية وفتح أسواق جديدة للمصدرين.

وأضاف أن معرض القاهرة الدولى للجلود يعتبر الملتقى الأكبر لصناع الجلود ويساهم في تشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز فرص التبادل التجارى مع الدول المشاركة في المعرض.