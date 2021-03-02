اليوم السابع
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17 كلية بجامعة القاهرة تواصل امتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:00 ص
17 كلية بجامعة القاهرة تواصل امتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة ، إن هناك 17 كلية تواصل اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسى الأول ، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة الوقاية من فيروس كورونا طبقا لخطة جامعة القاهرة المعلنة من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة .
 
وأشار الدكتور علم الدين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه من ضمن الكليات التى تشهد امتحانات اليوم كليات: الآداب، ودار العلوم، والعلوم، والآثار، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتخطيط العمراني، والدراسات العليا للتربية، والهندسة، وطب بيطري، والتربية للطفولة المبكرة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدراسات والبحوث الإحصائية، والصيدلة، والتمريض، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض.
 
وتابع المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة ، إلى أن هناك بعض الكليات بالجامعة تجرى امتحانات اون لاين من المنازل مثل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الإعلام ، مؤكدا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإجراء تعقيم دورى لقاعات الامتحانات بالنسبة للكليات التى تجرى الامتحانات حضوريا بالكلية .
 
كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اكد أن امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعة تتم بالتبادل بين الكليات وذلك لتجنب الزحام وضمن خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا .
 
وأضاف الخشت، أن الجامعة خلال أغسطس الماضى من تعديل 1325 لائحة دراسية وذلك للسماح بإجراء امتحانات اون لاين.
 
وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة منحت الطلاب الحق فى اختيار آلية إتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول سواء كانت اون لاين أو حضوريا، لافتا إلى أن هناك عددا من الكليات تجرى الامتحانات اون لاين والأخرى فصلت إجراؤها حضوريا .
 
وأشار الدكتور محمد الخشت إلى أن جامعة القاهرة تراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات الامتحانات، خاصة وأن الجامعة تمتلك الخبرة من تجربة إتمام امتحانات نهاية العام الجامعى الماضى لطلاب السنوات النهائية .
 
 
 
 
 
 
 

جامعة القاهرة

محمد الخشت

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الفصل الدراسى الثانى

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