اليوم السابع
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‏المغرب: أكثر من 3.5 مليون شخص تلقوا جرعة اللقاح الأولى ضد كورونا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:07 م
‏المغرب: أكثر من 3.5 مليون شخص تلقوا جرعة اللقاح الأولى ضد كورونا اللقاح الصينى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد وصل إلى 3 ملايين و657 ألفًا و468 شخصًا.
وأوضح بيان الوزارة، أن 88798 شخصًا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتًا إلى أن 239857 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.
يذكر أن المغرب تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 6 ملايين جرعة من لقاح "استرازينكا" المصنع في الهند، ومليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.


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وزارة الصحة المغربية

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