‏المغرب: أكثر من 3.5 مليون شخص تلقوا جرعة اللقاح الأولى ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد وصل إلى 3 ملايين و657 ألفًا و468 شخصًا.
وأوضح بيان الوزارة، أن 88798 شخصًا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتًا إلى أن 239857 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.
يذكر أن المغرب تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 6 ملايين جرعة من لقاح "استرازينكا" المصنع في الهند، ومليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.
المغرب: أكثر من 3.5 مليون شخص تلقوا جرعة اللقاح الأولى ضد كوروناالثلاثاء، 02 مارس 2021 09:07 م
اللقاح الصينى - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد وصل إلى 3 ملايين و657 ألفًا و468 شخصًا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
كورونا حول العالم.. المملكة المتحدة تسجل 343 وفاة جديدة وأكثر من 6 آلاف إصابة.. 393 إصابة جديدة و8 وفيات فى المغرب.. والصحة الكويتية: تسجيل 1341 إصابة و7 حالات وفاة.. وأذربيجان تسجل 352 إصابةالثلاثاء، 02 مارس 2021 08:34 م
تسجيل 393 إصابة جديدة و8 وفيات بـ"كورونا" في المغربالثلاثاء، 02 مارس 2021 07:51 م
وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين نتيجة صاعقة برق فى المغربالثلاثاء، 02 مارس 2021 08:01 ص
المغرب يعلق الاتصال والتعاون مع السفارة الألمانية بالرباطالثلاثاء، 02 مارس 2021 03:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة