اليوم السابع
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وزير خارجية بريطانيا يهنئ آخر رئيس للاتحاد السوفيتى بعيد ميلاده

الثلاثاء، 02 مارس 2021 02:45 م
وزير خارجية بريطانيا يهنئ آخر رئيس للاتحاد السوفيتى بعيد ميلاده وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب
ريهام عبد الله

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هنأ دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، ميخائيل جورباتشوف، الرئيس الأخير للاتحاد السوفيتى قبل تفككه، بعيد ميلاده التسعين، الذى بوافق اليوم الثانى من مارس، قائلا :"رجل دولة عظيم، حائز على جائزة نوبل ووطني، قدم مساهمة كبيرة في العلاقات بين الشرق والغرب والسلام العالمي".

وقال راب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"التمنيات الحارة لميخائيل جورباتشوف فى عيد ميلاده التسعين: رجل دولة عظيم، حائز على جائزة نوبل ووطنى، فتح بلاده وقدم مساهمة كبيرة فى العلاقات بين الشرق والغرب والسلام العالمى".

دومينيك راب
دومينيك راب

من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية البريطانى، دومينيك راب، عن أن بلاده ستحث مجلس الأمن على تبنى قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار فى مناطق الصراع للسماح بإيصال لقاحات فيروس كورونا، بحسب مصادر إعلامية.

كان الوزير البريطانى قال فى وقت سابق، إن لديه مخاوف تتعلق بمستوى التيسيرات المتاحة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية إلى الصين، مرددا بذلك الانتقادات التى أبدتها الولايات المتحدة.

ودعا البيت الأبيض الصين إلى إتاحة بيانات من الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا للبعثة وقال إن لديه "مخاوف عميقة" فيما يتعلق بالطريقة التي تم بها نقل ما توصل إليه تقرير المنظمة عن مرض كوفيد - 19.

وردا على سؤال عن رد الفعل الأمريكى، قال راب لهيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) إن من الضرورى أن تحصل البعثة على التعاون الكامل وعلى الإجابات التى تحتاج إليها.


دومينيك راب

وزير خارجية بريطانيا

ميخائيل جورباتشوف

الاتحاد السوفيتى

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