وزير خارجية بريطانيا يهنئ آخر رئيس للاتحاد السوفيتى بعيد ميلاده

ريهام عبد الله

هنأ دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، ميخائيل جورباتشوف، الرئيس الأخير للاتحاد السوفيتى قبل تفككه، بعيد ميلاده التسعين، الذى بوافق اليوم الثانى من مارس، قائلا :"رجل دولة عظيم، حائز على جائزة نوبل ووطني، قدم مساهمة كبيرة في العلاقات بين الشرق والغرب والسلام العالمي".

وقال راب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"التمنيات الحارة لميخائيل جورباتشوف فى عيد ميلاده التسعين: رجل دولة عظيم، حائز على جائزة نوبل ووطنى، فتح بلاده وقدم مساهمة كبيرة فى العلاقات بين الشرق والغرب والسلام العالمى".



دومينيك راب

من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية البريطانى، دومينيك راب، عن أن بلاده ستحث مجلس الأمن على تبنى قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار فى مناطق الصراع للسماح بإيصال لقاحات فيروس كورونا، بحسب مصادر إعلامية.

كان الوزير البريطانى قال فى وقت سابق، إن لديه مخاوف تتعلق بمستوى التيسيرات المتاحة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية إلى الصين، مرددا بذلك الانتقادات التى أبدتها الولايات المتحدة.