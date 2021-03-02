اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الصحة اليمنى: سنحصل على 12 مليون جرعة من لقاح كورونا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:00 ص
وزير الصحة اليمنى: سنحصل على 12 مليون جرعة من لقاح كورونا لقاح - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور قاسم محمد بحيبح إن بلاده ستحصل على 20 في المئة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بما يقدر بـ 12 مليون جرعة تغطي 6 ملايين شخص، بالتنسيق مع حلف لقاح كورونا.
ودعا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أمس المواطنين إلى ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، مؤكداً أن الوزارة تعمل على عدد من الإجراءات لزيادة الوعي الصحي والتثقيف وزيادة الإجراءات في أماكن العمل والمساجد والأماكن العامة والوزارات والمستشفيات.
وأشار الوزير بحيبح إلى أن الجاهزية رفعت والاستعدادات اتخذت في أكثر من عشرين مركزاً للعزل التي عملنا على إعادة تأهيلها وتجهيزها وتقييمها وتغطية النقص فيها، إضافة إلى تفعيل عمل فرق الترصد الوبائي.
وذكر أن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في بلاده أجازت اللقاح الاسترانيزكا، بعد سلسلة من الإجراءات، حيث استكملت التصريحات اللازمة للدفعة الأولى من لقاح كورونا المقدرة بـ ٣٦٠ ألف جرعة تكفى لـ ١٨٠ الف مواطن، حيث ستعطى الأولوية فيها للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن، الأمر الذي يمكن الوزارة من تنفيذ حملة للتحصين ستستهدف أولاً العاملين في القطاع الصحي والأشخاص الأكثر عرضه للإصابة تليها دفعات أخرى سيعمل لها خطة متكاملة لتغطية المحتاجين للقاح.


اليمن

كورونا فى اليمن

فيروس كورونا

قاسم محمد بحيبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل انتهى وباء كورونا فى اليمن؟.. تقارير أجنبية: كوفيد 19 اختفى بشكل كبير من اليمن.. وزارة الصحة اليمنية: تراجع كبير فى أعداد الإصابات.. ومجلس الوزراء يقر خطة جديدة تحسبا لموجات جديدة من الفيروس التاجى

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 04:00 ص

وزير الصحة اليمني يطالب بموقف دولي تجاه جرائم الحوثى بحق الفرق الصحية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 02:26 ص

وزير الصحة اليمنى يفتتح وحدة فحوصات فيروس كورونا بمدينة عتق

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 03:50 ص

وزير الصحة اليمنى يدعو ميليشيا الحوثى للإفصاح عن عدد المصابين بكورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:20 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة