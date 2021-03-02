اليوم السابع
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وزير الخارجية الإسرائيلى يكشف اتفاق مع إدارة بايدن حول الاتفاق النووى الإيرانى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 06:35 م
وزير الخارجية الإسرائيلى يكشف اتفاق مع إدارة بايدن حول الاتفاق النووى الإيرانى اشكنازى
كتب- هاشم الفخرانى

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أكد وزير الخارجية الإسرائيلى جابى أشكنازى، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، يقضى بألا تفاجئ أى من الدولتين الأخرى فيما يتعلق بمفاوضات العودة إلى الاتفاق النووى مع إيران.

وقال أشكنازى، خلال اجتماع عقده مع سفراء إسرائيل فى آسيا، إن العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن "جيدة"، مضيفًا أنه يناقش الموضوع الإيرانى مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن.

وأضاف أشكنازى خلال الاجتماع الذى عقد عبر تقنية "زوم" أن الإدارة الأمريكية لم تتوصل مع إيران بشأن الاتفاق النووى.

وأشار إلى أن  المجلس الوزارى المصغر برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع  بينى جانتس ووزير الخارجية وقادة جهاز الأمن اتخذت قرارا بالدخول مع الإدارة الأمريكية إلى حوار فى لمناقشة المصالح الإسرائيلية وكيفية التوصل إلى اتفاق يحمى المصالح الإسرائيلية والإقليمية ويمنع إيران أن تكون قوة نووية.


إسرائيل

الولايات المتحدة

إيران

تل ابيب

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