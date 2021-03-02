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وزيرة خارجية السودان: نتطلع للاستفادة من تجربة مصر الملهمة فى الإصلاح الاقتصادى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:41 م
وزيرة خارجية السودان: نتطلع للاستفادة من تجربة مصر الملهمة فى الإصلاح الاقتصادى الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.
 
وأعربت الدكتورة مريم الصادق المهدى عن تطلع السودان لتطوير الجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مثمنةً الدعم المصري المخلص للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به، بما أسهم في تجاوز السودان لصعوبات تلك المرحلة، ومعربةً عن التطلع للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي حققت نجاحاً كبيراً.

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