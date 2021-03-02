اليوم السابع
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هيئة الدواء تعلن إدراج 14 نوعا جديدا من العقاقير ضمن جداول المخدرات

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:39 م
هيئة الدواء تعلن إدراج 14 نوعا جديدا من العقاقير ضمن جداول المخدرات الدكتور محمد يس المتحدث باسم هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن إدراج 14 نوعا ضمن جدول الجواهر المخدرة بداية من أول مارس علي أن يتم صرفها بموجب ووشتة جواهر مخدرة من طبيب.

وجاءت قائمة العقاقير المحظورة كالتالى..

Congestal    syr
Tusskan   syr
Tussivan.n   syr
Tussilar    syr 
Codilar          syr 
Penta flu      syr 
Penta cold    syr 
Pulmo care   syr
Codiphan      syr
Codiphan.b   syr 
Rhinutuss    syr
Cold stop      syr
Roncotech   syr
Opticough     syr 
 
يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.
 
 
وكانت أعلنت هيئة الدواء المصرية إطلاق مبادرة الرعاية الصيدلية "ممارسة دوائية متميزة 100 مشروع"، وذكر الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية،  بأن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تطوير الممارسات الصيدلية فى جميع المؤسسات الصيدلية بجمهورية مصر العربية لتحقيق الاستخدام الآمن للدواء، وتأهيل صيادلة مصر على الممارسة الدوائية والصيدلية السليمة من خلال رفع مستوى الأداء الفنى للصيادلة.
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