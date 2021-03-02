هيئة الدواء تعلن إدراج 14 نوعا جديدا من العقاقير ضمن جداول المخدرات

كشفت هيئة الدواء المصرية عن إدراج 14 نوعا ضمن جدول الجواهر المخدرة بداية من أول مارس علي أن يتم صرفها بموجب ووشتة جواهر مخدرة من طبيب.
وجاءت قائمة العقاقير المحظورة كالتالى..
Congestal syr
Tusskan syr
Tussivan.n syr
Tussilar syr
Codilar syr
Penta flu syr
Penta cold syr
Pulmo care syr
Codiphan syr
Codiphan.b syr
Rhinutuss syr
Cold stop syr
Roncotech syr
Opticough syr
يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.
وكانت أعلنت هيئة الدواء المصرية إطلاق مبادرة الرعاية الصيدلية "ممارسة دوائية متميزة 100 مشروع"، وذكر الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، بأن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تطوير الممارسات الصيدلية فى جميع المؤسسات الصيدلية بجمهورية مصر العربية لتحقيق الاستخدام الآمن للدواء، وتأهيل صيادلة مصر على الممارسة الدوائية والصيدلية السليمة من خلال رفع مستوى الأداء الفنى للصيادلة.
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