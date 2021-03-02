اليوم السابع
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هجوم مسلح لتنظيم "جيش العدل" يستهدف سيارة للحرس الثوري جنوب شرق إيران

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:29 م
هجوم مسلح لتنظيم "جيش العدل" يستهدف سيارة للحرس الثوري جنوب شرق إيران قوات الحرس الثوري - أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم الثلاثاء، بأن تنظيم "جيش العدل" نفذ هجوما مسلحا استهدف سيارة للحرس الثوري بمدينة سراوان جنوب شرق إيران.
 
وقال التلفزیون الإيراني إن الهجوم استهدف حافلة تقل قوات من الوحدة الهندسية التابعة للحرس الثوري.
 
وصرح محمد هادي مرعشي نائب حاكم إقليم سيستان بلوشستان للشؤون الأمنية والعسكرية بأن الهجوم المسلح وقع في منطقة كشتغان ببلدة بم بشت بمحافظة سراوان.
 
يذكر أن مدينة سراوان ومناطق أخرى بالإقليم شهدت الأسبوع الماضي اضطرابات وهجمات على خلفية مقتل مهربي الوقود على الحدود مع باكستان.

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