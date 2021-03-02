مصور البيت الأبيض الأسبق ينعى مستشار الرئيس بيل كلينتون

آسر أحمد

حرص بيت سوزا، مصور البيت الأبيض الأسبق، على نعى فيرنون جوردن، الناشط في مجال الحقوق المدنية ومستشار الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، بصورة له داخل البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

ونشر سوزا، صورة فيرنون جوردن مع باراك أوباما، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، والتي ترجع لعام 2010 لحظة استقباله في البيت الأبيض، لنعيه وتوديعه على طريقته الخاصة.

يشار إلى أن فيرنون جوردن، زعيم الحقوق المدنية والمستشار المقرب للرئيس السابق بيل كلينتون، كان قد توفى عن عمر ناهز 85 عامًا، بينما لم تفصح ابنته عن سبب الوفاة.

وقالت ابنة أخت فيرنون جوردن "آن والكر" لشبكة CNN، أن فيرنون توفى بسلام في منزله محاطًا بزوجته وعائلته.

أوباما مع مستشار كلينتون الراحل