اليوم السابع
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مصور البيت الأبيض الأسبق ينعى مستشار الرئيس بيل كلينتون

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:52 م
مصور البيت الأبيض الأسبق ينعى مستشار الرئيس بيل كلينتون فيرنون جوردن
آسر أحمد

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حرص بيت سوزا، مصور البيت الأبيض الأسبق، على نعى فيرنون جوردن، الناشط في مجال الحقوق المدنية ومستشار الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، بصورة له داخل البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

ونشر سوزا، صورة فيرنون جوردن مع باراك أوباما، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، والتي ترجع لعام 2010 لحظة استقباله في البيت الأبيض، لنعيه وتوديعه على طريقته الخاصة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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يشار إلى أن فيرنون جوردن، زعيم الحقوق المدنية والمستشار المقرب للرئيس السابق بيل كلينتون، كان قد توفى عن عمر ناهز 85 عامًا، بينما لم تفصح ابنته عن سبب الوفاة. 
 
وقالت ابنة أخت فيرنون جوردن "آن والكر" لشبكة CNN، أن فيرنون توفى بسلام في منزله محاطًا بزوجته وعائلته.
 
أوباما مع مستشار كلينتون الراحل
أوباما مع مستشار كلينتون الراحل
 
وشغل فيرنون منصب الرئيس السابق للرابطة الحضرية الوطنية الأمريكية وكان ناشطا في مجال الحقوق المدنية وله صلات وثيقة في جميع أركان السياسة الأمريكية على الرغم من أنه كان أقرب إلى الديمقراطيين، بما في ذلك الرؤساء من ليندون جونسون إلى باراك أوباما، كما عمل مع الرؤساء الجمهوريين رونالد ريجان وجورج بوش وجورج دبليو بوش، وفقا لموقع شبكة CNN الأمريكية. 
 

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