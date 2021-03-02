مصر تدين استهداف الحوثيين منطقة جازان السعودية وتؤكد دعمها الكامل للمملكة

كتب أحمد جمعة

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي بمقذوف عسكري إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين من الأشقاء السعوديين واليمنيين المُقيمين بالمملكة، فضلاً عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم علي دعم مصر الكامل والمستمر، حكومة وشعبًا، لما تتخذه السعودية من تدابير وإجراءات لحماية وصون أمنها واستقرارها ولضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التي تقوض من السلم والأمن في المنطقة، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.

كما أعربت مصر عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.