مصرع 10 أشخاص فى حادث تحطم طائرة ركاب جنوب السودان

كتب أحمد عرفة

أكد موقع روسيا اليوم، في خبر عاجل له، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم بحادث تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان.



وفى وقت سابق، أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أن المنظمات الإنسانية قدرت أن أكثر من 8 ملايين شخص في جنوب السودان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية هذا العام. وهذا يشمل 310 آلاف لاجئ وطالب لجوء ويمثل زيادة عن 7.5 مليون شخص كانوا محتاجين في عام 2020.



وأشار دوجاريك، إلى أنه أدت سنوات الصراع وتأثير تغير المناخ إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك الجوع. من المتوقع أن يعاني أكثر من 7.2 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد خلال عام 2021، حيث تواجه بعض المجتمعات مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، مضيفا أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى انكماش اقتصادى حاد وارتفاع حاد في السلع الأساسية وفقدان سبل العيش.