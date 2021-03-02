مصرع مواطن أثناء التنقيب عن الآثار بقرية فى الشرقية

لقى مواطن فى العقد الثالث من العمر، مصرعه فى حفرة بمنزل بقرية طوخ محافظة الشرقية، أثناء التنقيب عن الأثار، وبالعرض على نيابة أبوكبير، طلبت برئاسة المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمستشفى أبوكبير المركزى بوصول شخص جثة هامدة ومقيم السكاكرة بمركز ههيا.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث أبوكبير، أثناء قيام المتوفى بالتنقيب عن الأثار بمنزل مواطن بقرية طوخ دائرة مركز أبوكبير استعان به لمساعدته انهارت عليه الحفرة وتوفى متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على صاحب المنزل وإحالته للنيابة العامة.