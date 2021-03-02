مصرع مدرس تناول قرصا لحفظ الغلة فى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العقيد محمد فؤاد مأمور مركز ديرب نجم يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم بوصول، مدرس، مقيم جميزة بنى عمرو مركز ديرب نجم عمره 60 عاما، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية، التى قام بها الرائد حسن أباظة رئيس مباحث ديرب نجم، وإشراف اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالشرقية، تناول المتوفى قرص حفظ غلة لمروره بحالة نفسية وتوفى على إثر ذلك، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

وكان مستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية،استقبل اليوم، مدرسا توفي إدعاء تناوله قرص حفظ غلة، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى ديرب نجم، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة عصام أيمن مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات الشرقية،صرحت بالدفن، وانتدبت الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.