مساعد وزير خارجية أمريكا: يجب إبقاء تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

كتب أحمد عرفة

قال ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى، إن الجانب اللبنانى كان متعاونا فى بداية المفاوضات مع إسرائيل لكنه عاد وتراجع، موضحا أنه بغض النظر أن شكل الإدارة الأمريكية يجب إبقاء تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، كاشفا أنه من المفيد أحيانا استهداف أذرع إيران ولكن يبقى الأساس استهداف الرأس، ولا يجب التساهل مع ميليشيات إيران والمجموعات الإرهابية التي تمولها وتسلحها.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى، خلال حواره مع قناة العربية الحدث، أنه رغم الواقع الاقتصادى المزرى إلا أن الحكومة اللبنانية ليست على عجلة من أمرها.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى، أن الشعب اللبنانى يعيش مأساة حقيقية، موضحا أن حزب الله لا يكترث ولا تعنيه مصلحة الشعب اللبنانى، وأتمنى أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تعتبر لبنان أولوية وأن تُشعر اللبنانيين بعواقب تساهلهم مع الفساد وتجاوزات حزب الله.