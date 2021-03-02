"مخه آلة حاسبة".. حكاية شاب عبقرى يحسب أى حسبة معقدة فى ثوان (فيديو)

الشرقية - إيمان مهنى

موهبة عبقرية لشاب يستطيع القيام بعمليات حسابية معقدة لا يستطع القيام بها الشخص العادى بدون استخدام آلة حاسبة، وهو أيضا طالب وبائع مناديل فى نفس الوقت.

هنا فى شوارع مدينة الزقازيق وبالتحديد القومية، قد يصادفك شاب بسيط ابن 19 عاما يقوم ببيع المناديل، لكنه صاحب عقلية عبقرية، يدعى مصطفى محمود، طالب بالدبلوم الفنى التجارى، الذى أكد لـ "اليوم السابع"، أن لديه موهبة ربانية بداخله يستطيع من خلالها القيام بعمليات حسابيه معقدة، منذ صغره، مضيفا: لكن بالتحاقى بالدبلوم وجدت نفسى أقوم بالعمليات بدون آلة حاسبة بسهولة، وبدأ زملائى فى الاعتماد علىّ فى القيام بعمليات حسابية، لكنى لم أتلفت إلى أنها موهبة مميزة إلا عندما بدأت أقوم بنفسى بعمليات حسابية معقدة وأقارن النتائج التى توصلت إليها على الآلة الحاسبة أجدها صحيحة، فمثلا أستطيع حساب عمر أى شخص بالفيمتو ثانية أو جمع وضرب أى رقم .

وعن قصة كفاحه أكد، أننى الابن الوحيد والاكبر على 3 فتيات فى أعمار مختلفة، ووالدى كان يعمل مبيض محارة، فى البداية كنت أعاونه فى العمل، وتعرض لحادث خلال عمل سقط من فوق سقالة بالدور الرابع أقعده عن العمل .

ويكمل: قررت تحمل المسئولية والعمل ببيع المناديل الورقية بعد اليوم الدراسى، مضيفا: أحلامى بسيطة للغاية، هو أن أجد جامعة مثل زويل للعلوم والتكنولوجيا أو جهة متخصصة تتبنى موهبتى وأن التحق بالتعليم الجامعى وأتخرج وأعمل محاسبا فى بنك أو مؤسسة استثمارية كبرى، كما أننى أحلم بعودة معاش الضمان الاجتماعى لوالدى والذى انقطع عنه منذ فترة لتوفير ما تحتاج إليه الأسرة خاصة أن شقيقاتى بنات ومازالوا بمراحل التعليم .