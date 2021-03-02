محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف عدد من شوارع حى غرب شبين الكوم

المنوفية - محمود شاكر

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، أعمال رصف عدد من شوارع حى غرب مدينة شبين الكوم، ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكبارى، يأتى هذا فى إطار جوالات محافظ المنوفية لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال قطاع الطرق والوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام ورئيس حى غرب.

وتفقد المحافظ، أعمال الرصف بشارع الخليفة المتفرع من شارع طلعت حرب، وكذا تفقد أعمال الرصف بشارع عمر بن العزيز وشارع أبو النبايل المتفرعين من شارع الأمين بحى غرب شبين الكوم ، بطول (500) متر وبتكلفة إجمالية تقدر بـ(مليون و200 ألف جنيه ) ضمن الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بالمحافظة لهذا العام 2021.

وقد تابع محافظ المنوفية، الموقف الحالى للأعمال ونسب التنفيذ، وكذا إزالة كافة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، مشدداً على رئيس حى غرب بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للطرق والكبارى لاستكمال أعمال الرصف للارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

وقد أكد محافظ المنوفية، حرصه على رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ، ومنها قطاع الطرق بدائرة المحافظة، مشيراً إلى أن هناك طفرة كبير ة تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، وذلك كون قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تنفذها المحافظة باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.