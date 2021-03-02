محافظ أسيوط يناقش إنشاء 4 محطات وسيطة ومصنع تدوير المخلفات الصلبة

أسيوط هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور نور الدين فرج، مدير المكتب الاستشارى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى لإنشاء 4 محطات وسيطة بمراكز المحافظة ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة ومدفن صحى ضمن مشروعات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بـ 4 محافظات من بينها أسيوط وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – الإجراءات التى تم اتخاذها للإسراع فى تنفيذ المشروعات لافتا إلى إنه يجرى العمل بالمحطة الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط والمحطة الوسيطة بمركز أبوتيج لافتًا إلى اتخاذ إجراءات الإسناد لمشروعى المحطة الوسيطة بمركز أبنوب والمحطة الوسيطة بمركز منفلوط وفى انتظار التصميمات من الجانب الألمانى والتجهيز لوضع حجر الأساس لهما مشيرًا إلى إنه تم عقد جلسة تشاور مجتمعى لعرض نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع انشاء مدفن صحى ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمركز أسيوط وجارى وضع التصميمات النهائية لهما وسيتم خلال الأشهر القادمة طرح المشروعين وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

كما استعرض مسئولو البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة أهم المشروعات التى تم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة ومجهودات التخلص من المخلفات الصلبة والتوسع فى إنشاء المحطات الوسيطة بالمراكز والموقف التنفيذى الحالى لإقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة والمدفن الصحى للمخلفات فضلًا عن جهود وحملات التوعية وحملات النظافة والتجميل بقرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وبعض الجمعيات الأهلية فضلًا عن تفعيل فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" وتشجير الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ إنه سيتم إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة على مساحة 50 فدان بطاقة إنتاجية 330 طنا فى اليوم، وذلك وفقًا لأحدث الاساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الأوروبية وإقامة مدفن على مساحة 20 فدان معلناً دعمه الكامل لعمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بالمحافظة من خلال مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التى يجرى انشائها بالمراكز لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع وحملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين فضلًا عن تدعيم القطاع بمعدات شفط وإزالة الأتربة من الشوارع لتحديث عمل المنظومة.