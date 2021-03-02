مجلس الاتحاد الروسى: العقوبات الأمريكية والأوروبية ضدنا عاجزة عن تحقيق هدفها

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن سياسة العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا عاجزة عن تحقيق هدفها.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، تعليقا على العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة ضد روسيا، إن سياسة العقوبات الأمريكية هذه، والأوروبية أيضا، عاجزة عن تحقيق هدفها.



واستطرد رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: لا أعرف ولا شخصا واحدا، وربما هناك بعض رجال الأعمال الذين تتعرض مشاريعهم للخسائر ولكن من بين مسئولي الدولة لم التق شخصا واحدا يقلقه هذا الأمر، موضحا أنه لا يهتم بالعقوبات الغربية، لأنها لا أساس لها من الصحة.



وكانت نشرت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات التي جرى فرض عقوبات عليها على خلفية قضية المعارضة الروسي أليكسي نافالني، حيث طالت العقوبات عدة شخصيات روسية أبرزها، رئيس جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الهيئة الفدرالية الروسية لتطبيق العقاب (السجون) ألكسندر كالاشنيكوف، والنائب الأول لرئيس مكتب إدارة الرئيس الروسي سيرجي كيريينكو، والمدعي العام إيجور كراسنوف، ونائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروتشكو.



وتضمنت الشخصيات الروسية، نائب وزير الدفاع بافيل بوبوف، ورئيس إدارة الشئون الداخلية في مكتب إدارة الرئيس الروسي، أندريه يارين، ومعهد الأبحاث العلمية الحكومي للكيمياء العضوية والتكنولوجيات، والمؤسسة الحكومية الفدرالية "المركز العلمي رقم 27"، والمعهد المركزي للأبحاث العلمية والتجارب رقم 33 التابع لوزارة الدفاع الروسية.



وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن عن إدراج روسيا على قائمة الدول التي يحظر توريد التكنولوجيات الدفاعية إليه، وذلك مع بعض الاستثناءات في القطاع الفضائي.