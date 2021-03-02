اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:43 ص
خالد صلاح
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مبيعات التجزئة الألمانية تهوى فى يناير

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:10 ص
مبيعات التجزئة الألمانية تهوى فى يناير انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة الألمانية هوت بأكثر من المتوقع في يناير، إذ كبحت إجراءات العزل العام الجارية إنفاق الأفراد في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة انخفضت 4.5 بالمئة على أساس شهري بالأسعار الحقيقية بعد انخفاض مُعدل بالرفع نسبته 9.1 بالمئة في ديسمبر. وتقل قراءة يناير عن توقع لرويترز بانخفاض 0.3 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات "يمكن تفسير الانخفاض بإجراءات العزل العام الجارية لمكافحة فيروس كورونا، مما أدى إلى إغلاق الكثير من متاجر البيع بالتجزئة منذ 16 ديسمبر 2020".

 


مبيعات التجزئة

المانيا

اوروبا

كورونا

العزل العام

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