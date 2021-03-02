مبيعات التجزئة الألمانية تهوى فى يناير

رويترز

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة الألمانية هوت بأكثر من المتوقع في يناير، إذ كبحت إجراءات العزل العام الجارية إنفاق الأفراد في أكبر اقتصاد في أوروبا.