مبدأها نفع واستنفع.. تعرف على "الريمورا" مغناطيس القرش فى البحر الأحمر.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

تلازم سمكة تسمى "الريمورا" سمكة القرش في كل مكان تبحر به في البحار والمحيطات ولملازمتها والتصاقها الدائم لها سميت بـ"قملة القرش" أو السمكة اللاصقة .

ويقول الدكتور محمود عبد الراضي دار، عميد معهد علوم البحار بالغردقة إن سمكة قملة القرش هي صاحبة مبدأ تبادل المنفعة أو نفع وستنفع، حيث إنها تقوم بتنظيف الفضلات للقرش بشكل دائم وهو بمقابل ذلك لا يقوم بالتهامها واكلها.

وأضاف عميد معهد علوم البحار لـ"اليوم السابع"، أن تلك السمكة تم تحنيطها وملاصقتها لقرش داخل معهد علوم البحار، حيث الكثير لا يعرف فائدة تلك السمكة للقروش الا ان وظيفتها الاساسية تنظيف فضلات القرش وهو لا يقوم بأكلها مثل الاسماك الأخري .

وتابع أن تلك السمكة تلتصق بالقرش، حيث يوجد في إحدي جانبيها منطقة تشابه المغناطيس تقوم بالالتصاق في القروش لتنظيف الفضلات المختلفة .