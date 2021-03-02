لقاء تنسيقى بين جامعة المنوفية و"التضامن" لتعليم الكبار ضمن مبادرة "حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم الدكتور عبدالرحمن الباجوري، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع، لقاء تنسيقيا لتفعيل مبادرة حياة كريمة بين جامعة المنوفية ووزارة التضامن الاجتماعي فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار فى مركزى أشمون والشهداء للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك انطلاقا من دور جامعة المنوفية الريادى فى التنمية المستدامة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

حضر اللقاء التنسيقى المستشار عمرو حمزة، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، وإمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، والدكتور صبحى شرف، عميد كلية التربية، والدكتور محمود فوزى وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة هبة الغتمى، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة المنوفية، وأحمد عزام مدير الضمانة والإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، والسيد الشعراوى منسق الجامعة بالهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة المنوفية.



جانب من لقاء جامعة المنوفية ووزارة التضامن الاجتماعى لمحو الأمية



جانب من لقاء جامعة المنوفية ووزارة التضامن الإجتماعى لمحو الأمية